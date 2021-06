green

Por medio de las historias de su Instagram, Greeicy Rendón se sinceró con sus seguidores y contó una jocosa y muy privada vivencia que, según dijo, le ocurrió recientemente en el rodaje de ‘Ritmo salvaje’.

“Bueno, vengo a contar una historia que yo sé que muchos van a decir que por qué salgo con estas cosas, pero igual me parece normal. Creo que más de una va a decir a que le pasó lo mismo”, anunció la actriz y cantante caleña antes de meterse de lleno con la anécdota.

Greeicy relató que hace unos días le hicieron un llamado, para grabar, muy temprano, antes de las 6 de la mañana, y que ella se arregló medio dormida y no se dio cuenta de que se había puesto al revés la tanga.

“En el transcurso del día, me siento con una incomodidad, se me metía el calzón y yo me lo sacaba, me lo sacaba, me lo sacaba y yo decía porque se me mete el calzón tanto, como tan horrible… Yo igual super profesional, hacía mis escenas normal. Era una escena caminando y yo me acuerdo que sentía eso que me tallaba ahí”, dijo.

“… entro al baño y en medio del afán, claro, la etiqueta dónde va, va atrás, pues me puse la tanga al revés”, agregó entre risas Greeicy Rendón.

Hace varios años, la caleña reconoció en el programa de Suso’s Show que no le gusta usar cucos y muchos internautas concordaron, a modo de broma, en que esta historia le pasó porque no sabe cómo ponerse la ropa interior.

Luego narró que una amiga, a la que le contó la misma historia, le dijo que era “muy machita” por aguantarse la incomodidad durante horas de grabación con la tanga mal puesta.

“No sé, como que estaba muy dormida”, finalizó la intérprete de ‘Los besos’, que por estos días está sola, pues su novio Mike Bahía está en Perú grabando ‘La Voz’ como jurado.

