View this post on Instagram

Ya en esta etapa de adolescentes Martín, q lo interpreta @cantillomusic y yo! Le cantábamos a las niñas del barrio para coquetearles jajajja como cosas de muchachos. Hay Dios mío q lindos recuerdos @prensarafaelsantos @blogvallenato @elrinconvallenato @origenvalledupar @diomedesdejesus @luisangeldiazoficial @patriciaisabelacosta @oscardiazlavoz @rafaacostaact