“No, no, no, no puedo con esa gente que dice cosas inaportantes, y que cuando uno les responde la excusa es decir: ‘Ah, con razón dicen que eres como eres, porque mira como contestas’… ¡Pero si me estás diciendo algo feo!”, así comienza la actriz sus grabaciones.

Luego, Lina continúa explicando sus razones para responder a esas personas que las cuestionan, sobre todo en redes sociales.

“No, no, tú no puedes ir por la vida escribiendo lo que quieras, en cuanta publicación se te antoje, tratando mal a todo el mundo, y que nadie te diga nada. No, qué pena, pero a mí sí me gusta hacerme respetar”, aseguró.

Segundos después, la artista agregó, sarcásticamente: “Cómo pretendes que yo te conteste: ‘Muchas gracias, me encanta que me trates supermal. De verdad, le estoy dando ‘like’ a tu comentario donde dice que me veo inmunda y aparte de todo horrorosa y que soy una mala persona. De verdad te agradezco’. ¿En serio? ¿Esperan eso?”

Al final, Lina también destaca dos cosas, las personas que que sí le escriben cosas buenas, pero sobre todo a los que le dicen que no pierda su tiempo con comentarios malintencionados.

“Muchos me dicen: ‘Pero no te desgaste con los comentarios negativos’. No, es que no me desgastan, me gusta darme mi lugar y hacerme respetar, porque yo no soy cualquier pendeja que le van diciendo cuanta cosa quieren. ¡No, no, no, lo siento!”, puntualizó la famosa.

Las historias en las que Lina responde a sus críticos ya no aparecen en su cuenta de Instagram, pero han sida replicadas en diferentes canales de YouTube como ‘Amazing Changes’.