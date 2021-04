Dayana Jaimes le dijo al magacín de chismes de Caracol Televisión que no han sido 4 años fáciles porque le ha tocado ser madre y padre al mismo tiempo de Paula Helena, hija que tuvo con Martín Elías.

Sin embargo, dice que en este tiempo ha tenido grandes enseñanzas y aprendizajes al lado de su hija, en el que ha tenido que superar el dolor de la trágica muerte de su esposo y ahora uno de sus propósitos es que Paula Helena siempre tenga presente a su papá.

“En algunos momentos uno se quebranta al pensar que va a crecer sin esa figura paterna. A veces me da un poquito duro, pero siempre trato de llenarla de amor, mucho cariño y de recordarle todo el tiempo ese maravilloso padre que tuvo”, le dijo Dayana a ‘La Red’ .

La viuda de Martín Elías contó que también le muestra continuamente a su todas las fotos que tiene con su padre, el cual falleció cuando ella tenía a penas 2 años, por lo que ahora que está cerca de cumplir 6, le es difícil recordar.

“Paula fue un sueño que teníamos los 2. Cuando nos enteramos de Paula, no sé, yo pensé que iba a ser niño, pero él desde el principio dijo que iba ser niña. Recuerdo que cuando nos dijeron que era niña, la felicidad de él, se puso a llorar de la emoción. Le muestro las fotos para que ella siempre lo tenga presente en su corazón”, agregó Dayana Jaimes en el mismo medio.

La mujer recordó a Martín Elías como un padre muy amoroso y sobre todo muy presente. Por su parte, sobre Paula Helena, contó que ella sabe que su papá murió en un accidente de tránsito y recuerda una fuerte anécdota.

“Un día me preguntó que por qué Dios se llevó a su papá y no a otra persona. Uno ahí queda como… entrar a explicarle a una niña de 5 años es un poco difícil, hay que tratar de hacerlo con palabras dulces, con cariño, para que entienda y no guarde ningún rencor en el corazón”.