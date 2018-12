La mujer dijo hace algunos días en el canal El Nueve de Argentina que Castro les pide a sus empleadas de servicio que le prepararen un biberón con leche caliente.

Por lo anterior, durante el programa de Univisión aprovecharon para cuestionar al cantante sobre las palabras de su ex y él no evitó el tema.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan: ‘ay, qué niñito, eres un bobito’”, detalló el músico.

Castro también dijo, sin ningún rubor, que para él esto no era un problema, pero que este hábito es algo que disfruta.

“A mí no me importa, me da por hacer cositas así […] No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir: ‘Qué rico’”, concluyó el tema.