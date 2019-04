“El equipo ganador, conformado por Luisa Fernanda W, Dejota2021, Itzza Primera y Ryan Roy, ha tomado la decisión de cancelar el lanzamiento del video del sencillo ‘Me sigues queriendo’ debido a la controversia generada en torno al mismo”, así comienza el texto, publicado por la paisa en su cuenta de Instagram.

En este explica que la intención al “rodar el video” fue mantener la idea original que Legarda, junto a sus compañeros, ideó y que intentaron “por todos los medios” dialogar con el papa de Legarda pero “lamentablemente no se logró”.

“Los cambios recibidos estaban siendo evaluados por 36 grados… pero no podemos ignorar las declaraciones realizadas por Don Fabio Legarda… que desmeritan el trabajo realizado”, añade el comunicado.

“De todo corazón, el Equipo ganador pide disculpas a todas las personas que trabajaron en torno al proyecto y en especial a los fans que esperaban este lanzamiento”, finaliza.

Aunque en el comunicado no queda claro explícitamente que el video no se va a lanzar, en el post de Instagram, Luis Fernanda W da a entender que pase lo que pase ya no saldrá:

“Con mucha pena me toca decirle adiós también a esta canción, ya lo peor pasó y espero que entiendan que lanzar un sencillo o no, no puede ser más triste que lo sucedido”.

Don Fabio Legarda criticó en sus redes y en varios medios de comunicación el video porque su hijo solo salía dos segundos y otras personas “ajenas” a él eran los protagonistas del mismo.