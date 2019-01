Eso por medio de un video que ya no está en sus historias de Instagram, pero circula en redes sociales, y donde Angélica aclara que le está reclamando la plata a Ortega porque él fue quien se comprometió a pagarla.

En la escena, la exprotagonista luce molesta y usa duras frases en contra de su excuñado.

Por ejemplo, al principio dice: “Estoy por aquí dejando un mensaje a aquellas personas que se dedican a engañar a otras, aquellas personas que dicen tener palabra y no la tienen”; y continúa con el reclamo al jugador:

“Cómo les parece que hace un tiempo le presté un dinero a una persona que amo, a la cual Michael Ortega, ese señor que juega allá cerquita a Dubái, se hizo responsable. Y me da mucha rabia que personas como él, que se supone que hace parte de la familia, pero pues obviamente ya no hace parte de mi familia, me haya engañado y no me quiera pagar el dinero que me debe”, aseguró.