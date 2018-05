A la artista le estaban preguntando en ‘Lo sé todo’ por su rutina de ejercicios, cuando respondió que hacía poco cardio porque podría desaparecer.

Entonces, la periodista del programa de Canal 1 le contrapreguntó a Greeicy, con doble sentido: “¿Pero hay un ‘cardio’ que seguro practicas en la casa y con Mike [Bahía]?”.

“Peor, mija. Eso ni siquiera, porque no me veo con él. Un día dormimos en Medellín y al otro, chao, cada uno para su casa”, respondió la famosa.

Sorprendida, la entrevistadora le dijo a la actriz y cantante: “No puede ser, ¿o sea que estamos en cuarentena?”.

El artículo continúa abajo

“Cuarentena, pero eterna”, contestó Greeicy.

Y después continuó: “De hecho, las veces que nos vemos, decimos: ‘Juepucha, gracias a Dios que tenemos ‘Amantes’. Si no fuera por esa canción, yo creo que no nos veríamos. Las veces que nos hemos visto, como desde hace cinco meses, es porque tenemos ‘show’ juntos, porque si no, creo que ni nos veríamos”.

Pese a todo esto, luego la artista puntualizó, en medio de risas:

“Bueno, mañana me veo con Mike, quizás mañana me toca rutina de ‘cardio’”.

La conversación completa de Greeicy con ‘Lo sé todo’ puede escucharse en este video que publicó el programa en Facebook.