El famoso cuarteto sumó la voz de la cantautora colombiana para reinterpretar una de sus canciones más populares y que dejó de incluir en su repertorio hace tres años por considerar que era una apología a la violencia de género.

“No la cantaban desde hace rato porque se les fue la mano un poquito”, expresó la vocalista del grupo Aterciopelados refiriéndose a esa canción de 1994, ante el júbilo de unas 65.000 personas reunidas en el Foro Sol, según cifras de los organizadores.

En la nueva versión, Echeverri modificó la letra original que en una de sus estrofas decía “Ingrata, no me digas que me quieres/no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas” por “Ingrato, porque soy independiente/porque no te necesito/no soy tu media costilla/es respeto lo que exijo”.

Ataviado con un vestido tehuano, prenda femenina de la etnia zapoteca del estado sureño de Oaxaca, el cantante Rubén Albarrán participó previamente en una réplica del performance ‘Un violador en tu camino’ junto a grupos feministas.

El famoso canto del colectivo chileno LasTesis, presentado por primera vez el 25 de noviembre en la ciudad de Valparaíso y que ha dado la vuelta al mundo, fue entonado por los miles de asistentes para exigir un alto a la violencia de género.

Según cifras oficiales, la ola feminicida en México arroja 10 asesinatos de mujeres por día, muchos de los cuales permanecen impunes, como los cometidos desde la década de 1990 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Conocido por su activismo ambiental y social, el vocalista de 52 años también recordó a “los violentados y desaparecidos en México”, y pugnó por el derecho de los jóvenes a expresarse y a organizarse en defensa de la tierra.

Ganadora de nueve premios Latin Grammy y un Grammy, Café Tacvba es considerada una de las agrupaciones de rock más importantes de América Latina.