La actriz comenzó aclarando que ella no pretendía ingresar al programa. Una amiga de Elianis quería hacer el ‘casting’ en Barranquilla y le pidió a ella que la acompañara. De paso, Garrido se animó a presentarse y le fue mejor de lo pensado, su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el 2012 cambió su vida profesional.

La mayoría de seguidores del ‘reality’ la recuerdan por su discusión con Óscar y ella explicó cómo se dieron las cosas y las consecuencias que ese episodio tuvo para su vida.

“La gente no vio que el día del programa (el de la pelea) toda mi ropa interior estaba en un lavamanos untada de crema dental, mojada, porque para él (Óscar) eso era una broma. Echarle agua a mi cama era una broma. Decirles a las compañeras prepago era una broma, decirles a los compañeros ‘gays’ era una broma”, aseguró la también modelo en ‘Se dice de mí’.

Sobre las sospechas existentes entre los televidentes de que la pelea entre los dos fue ‘libreteada’, Elianis aclaró: “Lo que pasó con Óscar fue verdad, no fue manipulado, no fue libreteado. Fue editado, claramente. Las cámaras cuidaron a muchos de los compañeros, las cámaras cuidaron a los que parecían buenos”.

El artículo continúa abajo

Elianis, parte del elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’, salió de la ‘casa estudio’ del programa y se encontró con una realidad demasiado hostil tanto en la calle como en las redes sociales:

“Me agarran famosos y no famosos, gente del medio y no del medio a acribillarme en redes sociales, a ponerme apodos, a burlarse del ‘tic’ que yo tenía en el ojo, que era producto de la presión, de no dormir, de que estaba diagnosticada como maniacodepresiva”, confesó Elianis.