Vaneza Peláez, conocida presentadora y modelo colombiana, fue parte del programa ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión, hasta 2020. Según explicó en su momento, la decisión no estuvo motivada por conflictos o problemas graves, sino por un deseo de priorizar su vida familiar y sus iniciativas empresariales.

Lo que pocos saben es que, en 2018, Peláez enfrentó un escándalo mediático luego de la captura de su exesposo, Sebastián Murillo Echeverry, alias ‘Lindolfo’, señalado como uno de los líderes de la organización criminal La Oficina de Envigado.

Murillo fue acusado de delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de drogas. Aunque Vaneza estaba separada de él al momento de la captura, su presencia en el lugar del operativo despertó una controversia. Este episodio afectó su imagen pública, llevándola a enfrentar rechazo en el medio de la farándula y a mantenerse en silencio por varias semanas antes de pronunciarse en redes sociales.

“Yo no me puedo arrepentir de nada. Yo agradezco a Dios por todo lo que viví, por más doloroso que haya sido, porque me dejó lo más lindo, que son mis hijas. En un momento lloré tanto que dije ‘se acabaron las lágrimas en mi vida. No tengo de dónde salgan más lágrimas’”, recordó Peláez en el programa ‘La red’.