green

El que dijo haberlo escuchado fue el periodista Ariel Osorio, que dice ser vecino de la pareja, pero finalmente todo terminó siendo falsa alarma.

Domínguez contó que repentinamente comenzó a recibir mensajes y se percató de la versión que andaba circulando, por lo que quiso aclararlo.

“No, Tiago todavía no ha nacido. Parece ser que hay un vecino que está escuchando a Tiago llorar todas las noches, que no lo deja dormir. No sabemos cómo está haciendo el vecino”, dijo Echeverry.

“Quiero preguntarle qué es lo que está escuchando porque yo muero por escucharlo ya”, agregó ella. “Queremos escuchar a Tiago y que no nos deje dormir”, añadió él.

“Aquí está Tiago todavía”, dijo Valerie, mostrando la barriga. “No se preocupen que les vamos a contar cuando Tiago llegue”, dijo también.

“No crean todo lo que ven por ahí”, concluyó el futuro padre.

Esta fue la aclaración de la pareja: