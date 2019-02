Según explicó la también actriz, varios de sus seguidores en Instagram empezaron a insultarla por este hecho, y ya que ella no va “con la mojigatería” se dio a la tarea de explicar que llevaba condones porque no quiere enfermedades y no está en sus planes tener más hijos.

“Soy una mujer que piensa, que se quiere, que se cuida, soy una mujer inteligente. […] Sí, las mujeres inteligentes nos cuidamos. […] Yo prefiero poner un condón y cuidarme de una enfermedad o de un embarazo no deseado que terminar haciendo una locura como abortar o algo así”, detalló Lizcano.

Además, aseguró que varios usuarios le dijeron que si ella creía “en Dios no debería usar condones” y que es “una vulgar cualquiera” por usarlos. Ante lo anterior, ella comentó que se considera una “mujer decente que se quiere y se cuida”.

Lizcano también les habló a las mujeres que le temen al qué dirán y les aconsejó usar condón, porque el hombre seguramente no va a responder cuando aparezca una enfermedad o un embarazo.

En las grabaciones, la actriz aseguró que su hijo le preguntó para que servía un condón y ella le dijo que “para evitar enfermedades”. También le pidió la opinión a su mamá respecto al tema, y la mujer comentó que le parecía muy bien porque significaba que ella se respetaba y se cuidaba.

Esta es la grabación: