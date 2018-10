“¡¡Les comparto nuestra alegría!! ¡Cuatro meses llenos de amor en la dulce espera de nuestra Mar🌊tina! ¡Amor infinito! ¡Amor puro ! Amor del bueno. 💓👧💓”, escribió Valentina en una publicación de Instagram.

Dicho texto es el post de la fotografía en la que la artista mostró su primera ecografía, mientras posaba feliz al lado de su pareja.

En esa misma publicación también hay otra imagen del dibujo de un bebé en la barriga de su mamá, encerrado en un corazón.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, ese post no es el único con el que se confirmó el embarazo de la actriz. Su pareja también subió una foto.

“❤️ Baby Martina is on the way! [¡Bebé Martina está en camino!] ¡Va creciendo la familia! Esperándola feliz y enamorado junto a esta mujer que será una gran madre ✨✨”, escribió Daniel en la descripción de su instantánea.

Aquí las dos mencionadas imágenes sobre el estado de gestación de la famosa.