“LA ADVERSIDAD TIENE EL EFECTO DE DEJAR AL DESCUBIERTO TALENTOS QUE, EN CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES HUBIERAN PERMANECIDO OCULTOS”. Hoy hace tres meses la vida me cambió, volví a nacer, me conecte con un propósito, escuche mi corazón y ahora a través de mí vivencia te daré mi mano para que juntos trabajemos en disminuir de manera importante las tasas de violencia contra nosotras las mujeres… a las y los seguidores que por mensajes internos me piden apoyo acá estoy para ustedes, y los quiero redireccionar con la psicóloga @margaritaariasmentoring y la fundación @fundacionalice @fundacionmaisa que con todo su amor y excelente disposición me han apoyado en este proceso que apenas comienza. Un abrazo amigas y amigos. Los quiero.