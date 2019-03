No obstante, minutos después, fue el mismo usuario de la red social el que le contó lo sucedido y se disculpó.

Eso relató Adriana Lucía en un trino, en el que escribió textualmente: “Les voy a contar algo que me acaba de pasar. Publiqué una foto con ‘Happy Lora’ en mi IG y un man me insultó; mejor dicho una vaina que yo no entendía por qué le podía molestar. Acto seguido, borró el comentario, me dijo que lo perdonara que confundió al ‘Happy’ con Maduro”.

Esto generó risas entre los seguidores de la cantante y colegas de ella como Fonseca, mientras unos ciudadanos más confesaron que les había pasado lo mismo que al usuario, por unos segundos.

Por eso, aquí compartimos las fotos que generaron la confusión; luego el trino de la artista contando lo sucedido; y al final algunas de las reacciones de sus seguidores.

Les voy a contar algo que me acaba de pasar. Publiqué una foto con “Happy Lora” en mi IG y un man me insultó; mejor dicho una vaina que yo no entendía por qué le podía molestar. Acto seguido, borró el comentario, me dijo que lo perdonara que confundió al “Happy” con Maduro 😳. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) March 1, 2019

Jajajajaj abrazo al gran Happy Lora por favor!! — Fonseca (@Fonseca) 2 de marzo de 2019

Jajaja ósea solo por el bigote, de resto nada!!😂🙈 — Lucko Silvera🔥 (@LuckoSilvera) 1 de marzo de 2019

Jajaja, Adri yo también lo confundí por un segundo pero después caí en cuenta😂😅 — Lucko Silvera🔥 (@LuckoSilvera) 1 de marzo de 2019

No resistí ir a tu IG… El tipo necesita gafas y con buen aumento, porque no se parecen en nada. 😂😂😂 pic.twitter.com/b7wg3xX0Q3 — Karen Allen (@MellanoVha) 1 de marzo de 2019