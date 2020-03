Según informes, Harry y Meghan volaron en avión privado desde Canadá a Los Ángeles antes de que se cerrara la frontera entre los dos países debido a la pandemia del coronavirus.

La pareja, que vivió en Canadá por varios meses, sacudió a la familia real a principios de este año con su decisión de no representar más a la monarquía británica y de seguir una vida nueva e independiente.

“Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido”, tuiteó Trump.

“Se informó que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino, residirían de forma permanente en Canadá. Ahora se han ido de Canadá a Estados Unidos, pero Estados Unidos no pagará por su seguridad. ¡Ellos deben pagar!”, escribió el mandatario.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020