“No se engañen con lo del baile. Para lo otro soy pésima”, trinó Margarita en la red social, en donde tiene casi dos millones de seguidores, en respuesta al usuario que aseguró que ella debía “ser tremenda en la cama”, por lo rico que baila.

El mensaje de Margarita recibió apoyo y dio pie para que varios tuiteros bromearan con las actividades que hacen bien en la cama: dormir o ver televisión, según muchos de ellos.

A continuación, el trino de la actriz, seguido por algunas de las mejores reacciones que ha generado su respuesta, la mayoría, claramente, alejadas de cualquier tipo de decepción:

No se engañen con lo del baile. Para lo otro soy pésima. https://t.co/FEKFIiisui

Al menos sabes bailar, yo soy caleño y en el baile… Doy lastima! En la cama también, pero ese no es el punto

A mi si me dicen que soy buen catre… puedo dormir hasta 8 horas sin despertarme a pesar de cualquier tipo de ruido, molestia o perturbacion.. 👌🏼😁

Margarita no sea modesta, no hay manera de ser malo para lo otro con ese swing. Jajajaja

Yo si soy buenísimo en la cama: 9:35 am y todavía sigo aquí echado. Y va pa largo…

@planotexas45 el que mucho habla poco dura! @Margaritarosadf no te creo, simplemente eres toda una dama, excelente respuesta!

yo en la cama no tengo límites, me he caído hasta 3 veces 😂😂😂😂

