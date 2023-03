En el Día de Mario, que se celebra el 10 de marzo en todo el mundo, Nintendo decidió lanzar el tráiler definitivo de la película ‘Super Mario Bros‘. Se trata del adelanto más completo y largo que ha presentado la compañía sobre una nueva aventura de Mario, Luigi y el resto de personajes del videojuego, el cual puede ver a continuación.

En este adelanto se puede ver a Bowser preparando su ejército de Goombas, Koopas y, como él mismo define, “lo que sean las cosas esas”, para asaltar el Reino Champiñón, pero Mario, la Princesa Peach y los cientos de Toads no se lo pondrán tan fácil. De hecho, se puede observar al fontanero haciéndose grande tras comerse un champiñón o incluso a Donkey Kong lanzando bolas de fuego tras tocar una flor de fuego.

Lo que más impresionó a los seguidores de la historia fue la calidad de la animación y los detalles que se presentan para que todo se vea lo más real posible con respecto al juego que salió hace 40 años, como se puede evidenciar a continuación.

Luigi in an ad for the The Super Mario Bros. Movie.

[ The Super Mario Bros. Movie ]#luigi pic.twitter.com/P90JTVy5lJ

— Daily Luigi (@daily_luigi) March 10, 2023