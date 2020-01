Ese fue solo uno de los comentarios que recibió el músico en el trino en el que escribió “Dominguete”, al lado de una imagen en la que aparecía recostado en el capó de una camioneta negra.

Luego de mensajes como “No le da pena con sus coterráneos aguantando hambre”, “No entiende uno a estos personajes que son millonarios y aún así son los más resentidos del país” o “Este mamaracho es quien critica al gobierno por la desigualdad del Chocó”, Tostao publicó otro trino para ponerle freno a sus detractores.

Mire, el hecho de que alguien esté bien económicamente no quiere decir que no se puede sentir empatía por los demás.

“Estos carros son los que envían los empresarios para ir a los conciertos, no sabía que eso les incomodara tanto”, escribió el cantante, al tiempo que señaló a sus críticos como los que “votaron mal” y reiteró que este 21 de enero se unirá a las marchas.

Vamos a calmarnos, estos carros son los que envían los empresarios para ir a los conciertos, no sabía que eso les incomodara tanto. A mi es que me van a chimbiar por una foto? y fueron ustedes los que votaron mal, no jodás.

El 21 marchamos normal así que frescola viejo!! 😍😍 https://t.co/6FXtEfZYap

— Tostao (@tostaocqt) January 20, 2020