Según el sitio británico The Guardian, uno de los muchos que ha hecho eco del chisme, las especulaciones comenzaron por la publicación del blog The Vulcan Reporter, en donde el autor de una entrada, Emre Kaya, dijo haber conocido que el “sucesor [de Daniel Craig] no es otro que el actor de ‘Mad Max’ y ‘Venom’, Tom Hardy”.

El blog detalla que el anuncio de Hardy como el próximo agente 007 se iba a hacer en noviembre, pero que eso ya no ocurrirá, debido a la pandemia del COVID-19 que azota al mundo entero y ya obligó a Inglaterra a dictar nuevas restricciones por rebrotes del virus.

Según The Vulcan Reporter, la confirmación podría, sin embargo, llegar a final de año o inicio del 2021, si ‘No Time To Die’, la última cinta de Craig como James Bond vuelve a posponer su estreno, previsto para el 11 de noviembre.

Hasta que no se haga oficial, seguirá siendo un misterio el actor que se meterá en los zapatos que deja el actor británico, pues durante años se ha especulado quién sería su sucesor. Solo en 2018 sonaron los nombres de Idris Elba y Luke Evans, por mencionar algunos.