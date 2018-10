Además de los muchos chistes y burlas que se multiplicaron en redes como Twitter el pasado sábado, cuando el artista impactó a sus seguidores, y le dio un papayazo de oro a sus detractores, con la imagen de su nuevo ‘look’, también se destacan las decenas de comparaciones con otros personajes del mundo del entretenimiento y la ficción.

A continuación, todos los personajes con lo que están comparando al intérprete de ‘Mala mía’ desde que se unió al equipo de los rubios.

@maluma viendo los partidos del halcón, quedo deslumbrado con el look de Bkcc, siempre marcando tendencia el DT. pic.twitter.com/JBz5jECrEC

MILEY’S IMPACT IS BIG. Maluma know it 👀 pic.twitter.com/jrDXWnK2nF

— Yeisson (@Mileyyeithe) October 21, 2018