Tita Contreras, la ex de Orlando Liñán, quien espero años y años que su expareja le pusiera el anillo, se casa, y es que después de “tremendo cacho” que se hizo publicó, Tita decidió darle una nueva oportunidad al amor.

Pues como les parece que, después de lograr superar ese lamentable episodio, Tita Contreras decidió aceptar un viaje a un reconocido parque de diversiones, junto a su actual pareja, sin esperar que le propusieran matrimonio. Hecho que compartió en redes sociales.

(Vea también: esposa de Orlando Liñán confirma que sí le puso los cachos: “es cierto, me engañó”)

Pero ojo, luego de que semejante noticia se hiciera pública, Orlando Liñán reaccionó por medio de una historia en su cuenta de Instagram, a la pregunta ¿piensa casarse? A lo que respondió … “Yo nunca me he casado, pero me gustaría casarme”, además aseguró que, si llega al altar, será en una ceremonia discreta y muy íntima.