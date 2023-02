En la grabación que se hizo viral en Tik Tok aparece la intérprete de ‘Fresa’, ahora novia del futbolista Rodrigo de Paul, en una tienda de España conversando con una mujer rubia.

A la amiga de ‘Tini’ no se le ve la cara, pues está de espaldas, pero una persona la grabó y aseguró que era Clara Chía, que al parecer tuvo que ir de urgencias por un ataque de ansiedad.

Este es el video:

La misma argentina, que quedó desconcertada cuando le preguntaron si conocía a la novia de Gerard Piqué, fue la que aclaró que no es amiga de la española y aseguró que todo fue un invento que se viralizó.

“¿Clara Chía? No… ¿Clara Chía? Clara Chía es… va, no sé. ¿Yo conozco a alguna…? [preguntó a su equipo de trabajo] No. ¿Estamos hablando de la actual de Piqué? No, no la conozco. ¿Quién dijo eso? No tengo ni idea”, dijo la artista en entrevista con ‘Sale el sol’.