La que no anda muy bien por estos días es la cantante mexicana Thalía, quien, a través de sus redes sociales, le contó a sus seguidores una preocupante noticia sobre su estado de salud, pues a sus 52 años, fue diagnosticada con el trastorno “disgeusia”.

“Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, cosas con vinagre, con mucha sal. Pero es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo, cuando como todo me sabe, pero cuando dejo de comer tengo este sabor contante en la boca”, explicó la cantante en sus redes sociales.