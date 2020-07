Nota: la información contenida en esta nota es ‘spoiler’.

Justo es por el esperado final es que los usuarios han estado más activos en Twitter, plataforma en la que normalmente se centran para hacer comentarios sobre la serie, que ya había sido tendencia por un beso lésbico del que terminó hablando hasta Margarita Rosa.

Pero fue el penúltimo episodio el que, hasta el momento, más ha causado controversia en la plataforma, pues Mejía, político interpretado por Marlon Moreno, descubrió mientras apuntaba con su arma que Analía, interpretada por Carolina Gómez, es la hija que nació fruto de una violación que él cometió.

Por lo mencionado, varios usuarios llegaron a pensar que el hombre acabaría con la vida de la protagonista, pero la historia dio un giro inesperado y terminó perdonando su vida, lo que ocasionó una oleada de dudas entre los tuiteros, quienes hasta comentaron que querían meterse en el TV para saber de una vez por todos en qué acabaría la historia.

Ahora, mientras algunos especulan que él matará a su hija cuando deje de servirle, otros televidentes piensan que Analía ganó tiempo y terminará cumpliendo con su venganza, lo cierto es que esto solo será resuelto este viernes a las 8:30 p.m. en Caracol Televisión.

Aquí, algunas reacciones:

Mk que alguien me coja estoy que me meto en el televisor jaja #lavenganzadeanalia

No soporto la incertidumbre, no entiendo nada! Alguien me explica! #LaVenganzaDeAnalia pic.twitter.com/xiZAO5yr25

— Noelia (@NoeliaMe23) July 3, 2020