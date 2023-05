La capital ofrece un sinnúmero de eventos que están enfocados en los amantes de todo tipo de culturas urbanas y que resultan bastante entretenidas para personas que no conocen mucho sobre esos temas.

Los apasionados por los tatuajes y la música están felices por la fiesta que disfrutarán este mes, con la celebración del Tattoo Music Fest.

Qué es el Tattoo Music Fest 2023

Se trata de un festival que busca enaltecer la cultura del tatuaje en Colombia. Es un espacio de tres días en el que se reúnes expositores, músicos y público en general, que disfrutan de esa corriente alternativa de arte.

Este año, el festival llega a su octava edición y esta vez contará con una gran vitrina artística de la que harán parte más de 300 tatuadores nacionales e internacionales, como los colombianos Camilo Osorio, Hans Felipe Pico, Juan Guillermo Moreno, Leonardo Castañeda, Camilo Olarte, Juan David Hurtado, No Outline; el mexicano Sinai Alba Tattoo y el Chile Milan Vukelic.

y 60 bandas musicales, que acompañarán la experiencia de los asistentes.

Qué bandas vendrán al Tattoo Music Fest 2023, en Bogotá

El evento dispondrá de dos escenarios en las que retumbará la música de artistas como: A.N.I.M.A.L (Argentina), Sick Of It All (USA), Fear Factory (USA), Bleeding Through (USA), Deicide (USA), Kataklysm (Canadá), Incantation (USA), Misery Index (USA), Wiplash (USA), Evil Invaders (Belgica), Sudarshana (Argentina), Joliette (México), Deadly Apples (Canadá), Resorte (México), Thell Barrio (México), Here Comes The Kraken (México), Masacre (Colombia), Realidad Mental (Colombia), Hostilities (USA), entre otros grandes nombres.

Cuándo y dónde será el Tattoo Music Fest 2023

La cita para los amantes de los tatuajes será los próximos sábado 20, domingo 21 y lunes festivo 22 mayo de 2023 y se llevará a cabo en el Centro de Eventos Autopista Norte.

Cuánto valen y a dónde comprar boletas para el Tattoo Music Fest

Las entradas se pueden adquirir en la página web www.tattoomusicfest.com y allí se podrán comprar en el valor general de 116.000 pesos + 15.000 de servicio. El combo Musink, con entrada para sábado, domingo y lunes vale 280.000 pesos + 25.000 de servicio.

Finalmente, si compra su entrada en un punto de venta, esa tendrá un costo de 116.000 + 6.000 pesos de servicio. Los puntos de venta físico de la boletería en Bogotá, se pueden encontrar en: