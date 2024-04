Tatiana de los Ríos entró al ‘Desafío’ en la segunda edición del programa, cuando la televisión tenía casi todo el protagonismo, teniendo en cuenta que las redes sociales no existían.

Fue la ganadora de esa temporada y ni ella creía que podía lograrlo: “Mi papá no tenía fe y solo me decía que durara lo que pudiera“.

Aprovechó su visita por el programa de CityTv y contó cómo esta experiencia le cambió la vida

“Fue un antes y un después del ‘Desafío’. Entré siendo modelo, estaba en mi carrera en un foco muy alto y me llaman para participar. Me fui como si fuera para una isla de vacaciones, me fui bronceada, perfecta, hasta con rayitos y dije: ‘Aquí me van a salir miles de contratos, todo era por televisión'”, empezó contando la modelo.

Sin embargo, la realidad a la que se enfrentó fue muy diferente, pues ninguno de sus arreglos físicos tuvieron importancia en ese lugar:

“Uno allá empieza a desbaratarse horrible. Primero, entramos perdiendo, el primer mes no nos bañamos. Se me despicó un diente adelante. Me pasó de todo, pero creo que me hizo volver a mí, te hace volver a tus raíces porque uno en el camino de la vida a veces se pierde”.

Y es que cuando a ella la llamaron para hacer parte del equipo, estaba pasando por su mejor momento como modelo:

“Me metí en el cuento de la modelo y se me olvido quién era Tatiana. Siempre fui guerrera, medio niño, entonces cuando me voy para el ‘Desafío’, me fui muy modelo y ahí vuelvo a reconocerme, en el momento en que tomas decisiones. Salí y dije que no quería volver a ser modelo, dije: ‘Quiero hacer algo que me mueva más, que me llene”, terminó por contar de los Ríos, quien recordó con mucha alegría aquella época de su vida.

