‘Tatán’ Mejía es uno de los famosos más reconocidos en Colombia, pues su paso por el programa de cocina ‘Masterchef’ y su relación con la actriz ‘Maleja’ Restrepo hacen que muchas personas sepan de él y consuman su contenido en redes sociales.

De hecho, casi todo lo que sube a las distintas plataformas son ocurrencias de su día a día con su familia y sus amigos o videos graciosos que graba junto a ellos, pero muy pocas veces cuenta secretos o cosas fuertes que le hayan pasado en su vida.

Sin embargo, este sábado 20 de abril, justo luego de bañarse, el presentador del programa ‘Survivor’ se empezó a grabar y se abrió a sus seguidores contando una dura historia de una vez que casi pierde la vida mientras competía en Guatemala.

En el video de TikTok, que ya cuenta con 200.000 reproducciones, Mejía cuenta que estuvo convocado para competir en un campeonato de motociclismo en Guatemala, Centroamérica, así que llegó, se ubicó y se puso a entrenar antes de que todo comenzara.

Sin embargo, agregó el deportista, en un momento se confió más de lo que debería en sus capacidades y al momento de tratar de hacer un salto, calculó mal la distancia y cayó como no debería, por lo que se pegó con el manubrio en su estómago.

En ese momento lo llevaron para urgencias, con él ya totalmente inconsciente, pero contó que cuando despertó habían unos médicos haciéndole unos exámenes en el estómago quienes, al no encontrar nada malo, supuestamente, le dijeron que todo estaba bien y por eso se podía ir sin problema.

“Cuando llegué al hotel yo tenía mucho dolor, así que me trataba de dormir pero no podía. Lo que hice fue llenar la tina de agua y meterme ahí, pero la desesperación era tanta que yo le pegaba a la pared“, relató Mejía.

Luego, agregó, alguien tocó la puerta de la habitación y dio la casualidad que era un médico cubano que estaba en el cuarto del lado y, al escuchar los golpes, fue a revisarlo y ahí fue que se dio cuenta de la gravedad de la situación.

“Me tocó el estómago y me llevó de urgencias al hospital. Allí me operó y cuando me abrió se dio cuenta que tenía una perforación de intestino delgado y que ya tenía peritonitis, por lo que me confesó que si me hubiera quedado en el hotel, en dos horas máximo hubiera perdido la vida”, relató.