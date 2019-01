La explicación que dio ‘Tatán’ Mejía sobre el episodio, en el más reciente video de la pareja publicado en su canal de Youtube, fue que él terminó su ex, de la que no reveló el nombre, y a los 15 días ya estaba de novio con ‘Maleja’.

El artículo continúa abajo

Por eso, “la costumbre” lo llevo a cometer ese error del que no se dio cuenta hasta que uno de sus amigos, que en ese momento estaba acompañando a la pareja, lo hizo percatarse de su equivocación.

No obstante, ‘Maleja’ tuvo una reacción inesperada, y en lugar de hacerle algún reclamo se tomó la cosa con calma, aunque confesó que sí sintió cierto disgusto.

“A mí me dio rabiecita pero dije: ‘Él está conmigo, me ha demostrado muchas cosas, estamos juntos y somos felices yo por qué me voy a rayar por eso, chao’” aseguró la influenciadora digital.