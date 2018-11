El concepto, según ella, es de “pornografía mental”, pues es ese “el órgano sexual más potente del ser humano”, según le explicó a ‘La Red’, programa de Caracol al que dio las declaraciones.

La idea de Robledo es crear varios personajes para redes sociales: “Hacer cosas atrevidas. Casi, casi, hacer una novela en tiempo real”. Sin embargo, el atractivo mayor será el contenido exclusivo que tendrá en su sitio web.

“Lo que vamos a ver en la página es el detrás de cámaras de cuando estoy haciendo esos personajes. Desnuda, quizá, es la idea. Es la idea que la gente que paga por entrar a mi página prémium tenga acceso a imágenes que no están en otras páginas”, añadió.

Aunque los límites de las fotos y videos que subirá a la red son confusos, Tania no descartó llegar a tener sexo: “Definitivamente quiero que sea algo atrevido, porque si no, ¿qué chiste? Yo nunca he tenido sexo en vivo, aunque estaría increíble la experiencia. Nunca hay que decir nunca. Nunca se sabe”.

Además de esta línea, con Tania X también quiere incursionar en la producción y realización de videos en su país natal: “Tengo el proyecto de ir muy pronto a Colombia con esta nueva marca y quiero hacer el mismo tipo de películas que yo hacía hace 12 años, se llaman ‘video homes’ aquí en México […] y hacer estas mismas películas eróticas en Colombia. Ya he tenido charlas con productores de allá y estamos en eso. El que se quiera sumar, pues bienvenido”.

