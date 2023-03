El nombre de Tania Robledo se quedó en la memoria de quienes veían fielmente el seriado ‘Padres e Hijos’ que emitía el Canal Caracol. La actriz decidió emprender un nuevo rumbo en México y solo hasta este año volvió a aparecer en Colombia en el ‘reality’ ‘La Isla de los famosos’. En entrevista con Diva Rebeca aprovechó para contar fuertes episodios de su vida.

Tras su corta participación en el programa del Canal RCN aseguró: “Tomé decisiones radicales en un mes. Me mudé de ciudad. Ahora estoy asqueada de ver todo. Pero vi que en este medio en el que he estado desde que tengo 14 años es la hoguera de las vanidades, la gente más ególatra y narcisista. Estoy replanteando mi vida. No voy a procurar más esto. Si tengo que vender arepas o quesadillas lo haré con amor. Me mudé a la playa”.

Admitió que no la ha tenido fácil: “Yo quise jugar el juego. Llegué a Televisa después de ser una estrellita juvenil en ‘Padres e Hijos’. Yo llegué a México creyendo que era la actriz que México esperaba, pero me estrellé porque es muy difícil. No me salió trabajo los primeros años”. De hecho, confesó que el papá de su hija la abandonó cuando llegaron las crisis: “Me quiso cuando estaba bien y cuando empezaron los días difíciles se desencantó y terminamos”.

Sobre las supuestas películas para adultos que ha grabado, aclaró que, aunque sí ha hecho fotos, no es ese tipo de cine. “Yo llegué un día a hacer un casting y me eligieron como protagonista. Tenía escenas de cama. Acepté. Y lo hice y con esa misma productora empecé a hacer varias películas, pero no son películas de ese estilo. Todos han ganado dinero con eso menos yo”, aseguró enfática.