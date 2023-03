En entrevista con Diva Rebeca en su canal de Youtube la actriz Tania Robledo señaló: “Yo he hecho películas en México, yo venía de ganar un sueldo muchos años, tampoco era muy bien pago ‘Padres e hijos’, pero yo tenía una casa un carro y mantenía a los novios de turno y era generosa con los amigos. Eran como 8 o 10 millones colombianos en esa época. No era para volverse super rica, pero era un dinero que en esa época era importante”.

Sin embargó la actriz aprovechó para decir que se siente agradecida con ese momento de su vida.

Aseguró además que pasó duros momentos buscando oportunidades en México, pero no quiso ceder a las exigencias del mercado.

“No me salió trabajo los primeros años. Tuve mucha frustración. Yo siempre he sido hippie relajada, yo también jugué el juego y me estrellé porque no le sé a hacer otro tipo de transacciones, no se me dio. Ya eso está sanado y perdonado”, reveló la actriz.