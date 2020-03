green

“Cuando no se tiene el lenguaje para describir, se compara. A mí eso me exalta un poquito. Porque no me están comparando con cualquier ‘pelele’, sino con un man muy brillante”, dijo Hoyos sobre el icónico personaje de Jaime Garzón.

El humorista agregó que su álter ego nunca lustra zapatos, a diferencia de ‘Heriberto de la Calle’, a pesar de que los 2 se identificaban como lustrabotas.

“Suso es un vago, hablador que se cree bonito. No me interesa hacer (chistes de) política, porque la política de Colombia es un chiste ya hecho. Entonces para que voy a hacer chistes de algo que ya es un chiste”, agregó Hoyos.

Mauricio Mosquera, amigo de ‘Suso’, contó que en el inicio de este personaje eran sus allegados los que tenían más miedo que los compararan que él mismo, porque tenía la claridad del personaje creado a partir de la ruralidad antioqueña.