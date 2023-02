El hombre araña 3 (2007)

Estreno: viernes 10 de marzo

Peter Parker (Tobey Maguire) por fin tiene a la chica de sus sueños, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), y la ciudad de Nueva York se encuentra en plena “Spider-manía”.

Pero cuando un extraño simbionte alienígena vuelve negro el traje de Spider-Man, sus demonios más oscuros salen a la luz, cambiando a Spider-Man tanto por dentro como por fuera. Spider-Man se enfrenta a la lucha de su vida contra una mezcla letal de villanos: el letal Sandman (Thomas Haden Church), Venom (Topher Grace) y el Nuevo Duende (James Franco), así como el enemigo interior.

Puedes hacerlo Chang

Estreno: viernes 10 de marzo

PUEDES HACERLO CHANG gira en torno a Chang (Bloom Li), un alumno de escuela secundaria de 16 años que toca en la banda de la escuela y que le apuesta a la estrella de básquetbol escolar que podrá hacer una volcada para la celebración anual del Homecoming (tradición festiva estadounidense de recibir con actividades a los exalumnos de una escuela y dar la bienvenida a los nuevos para celebrar el comienzo del año).

La apuesta lleva al muchacho de 1,72 de estatura a aprender los saltos que necesita para hacer una volcada e impresionar a la chica de sus sueños, Kristy, y finalmente ganarse la atención y el respeto de sus compañeros de escuela. Pero antes de poder lograrlo, deberá reexaminar todo lo que sabía sobre sí mismo, sus amistades y su familia.

Moon Girl y Devil, el dinosaurio

Estreno: miércoles 15 de marzo. Nuevos episodios

Basada en los exitosos cómics de Marvel, Moon Girl y Devil, el dinosaurio trata de las aventuras de la supergenio de 13 años Lunella Lafayette (Diamond White) y su tiranosaurio de 10 toneladas Devil Dinosaur (Fred Tastasciore). Después de que Lunella trae al dinosaurio a la ciudad de Nueva York por error, el dúo trabaja en conjunto para proteger del peligro a Lower East Side.

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming con Dave Letterman

Estreno: viernes 17 de marzo.

En Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING, con Dave Letterman Morgan Neville, realizador ganador de un premio Oscar®, registra la primera visita de Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad, visitar Dublín y unirse a los dos músicos de U2 en un concierto totalmente diferente a lo que hicieron hasta ahora.

Star Wars: The Mandalorian

Temporada 3 estreno: miércoles 1 de marzo. Nuevos episodios todos los miércoles.

Los viajes del mandaloriano por la Galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin, un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu.

Abriendo el Juego con Robin Roberts

Temporada 2 estreno: miércoles 15 de marzo. Temporada completa.

Robin Roberts regresa con otra temporada de conversaciones íntimas con un nuevo grupo de mujeres icónicas de Hollywood. Cada episodio es un debate profundo y perspicaz que da testimonio de increíbles viajes de autorrealización. Cada episodio presenta conversaciones conmovedoras e inspiradoras en torno a temas de la vida real, como la gracia, la plenitud, la certeza y la comunidad. Las mujeres detallan las luchas a las que se han enfrentado en sus caminos a través de la fama en un entorno seguro y reconfortante: ¡el sofá de su mejor amiga! Abriendo el Juego con Robin Roberts presenta historias inéditas de cómo pioneras, desde una medallista olímpica hasta una actriz ganadora de un Emmy, se enfrentaron cara a cara con su vulnerabilidad, autenticidad e intuición para hacer lugar a la expansión y la evolución.

Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre

Estreno: miércoles 29 de marzo. Temporada completa

El compositor ganador de un premio Oscar Ludwig Göransson y el director Ryan Coogler han colaborado con músicos y artistas de todo el mundo para crear la banda sonora de “Wakanda por siempre” . Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre llevará a la audiencia detrás de la música de la secuela mostrando cómo el dúo de Göransson y Coogler amplió los límites de lo que puede ser una partitura y banda sonora de Hollywood, creando una experiencia inmersiva y conmovedora en el proceso.

Lift Me Up, la canción interpretada por Rihanna para la película, se encuentra nominada a un premio Oscar por Mejor Canción Original.

Mickey Mouse Funhouse

Temporada 2 estreno: miércoles 29 de marzo. Temporada completa.

La segunda temporada de Mickey Mouse Funhouse muestra a Mickey, Minnie y sus amigos -Daisy, Donald y Goofy- subiendo por las Escaleras A Cualquier Lugar de la Funhouse hacia mundos aún más fantásticos de aventura e imaginación.