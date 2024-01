La actriz colombiana Sofía Vergara ha recibido tanto aplausos como dardos por protagonizar a la extinta narcotraficante Griselda Blanco en la serie de Netflix ‘Griselda’, una mujer que montó un emporio ilegal en los Estados Unidos con el comercio de drogas en la década de los 70 y 80.

Uno de los detractores de este tipo de producciones es el embajador de Colombia en Reino Unido, el exsenador Roy Barreras, quien fue contundente con aquellas productoras que realzan el tema del narcotráfico en vez de mostrar los bueno que hay en el país.

“Ya ¡Suelten a Colombia! No más cultura de entretenimiento traqueta ¿No hay carteles gringos y asiáticos y europeos? ¿La imagen de sus países son sus criminales? ¡Hagan series con sus lacras y dejen a Colombia en paz!”, dijo en entrevista con Caracol Radio Roy Barreras.

“Ya ¡Suelten a Colombia! No más cultura de entretenimiento traqueta” pic.twitter.com/7GG9ZTO4Sq — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 18, 2024

Sobre esa postura, la actriz barranquillera coincide con Barreras, pero en una entrevista con el periodista Jorge Ramos expuso las razones de la transmisión de ese tipo de historias que cuentan la oscura época que vivió el país hace más de 40 años.

Ramos le dijo: “El embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, ‘nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”.

Frente a esa premisa, Sofía Vergara contestó tajantemente: “En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”.

Acá, las declaraciones de Sofía Vergara:

🎥 La actriz @SofiaVergara responde a quienes critican las narconovelas. “Esta historia es más sobre el empoderamiento de una mujer”, dice la actriz sobre su papel en Griselda. 👉 Más de su entrevista con @jorgeramosnews este domingo en #AlPunto 11:00AM ET/10:00 CT/11:00 PAC. pic.twitter.com/Byqi7E7rP1 — Al Punto con Jorge Ramos (@AlPunto) January 23, 2024

