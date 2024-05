Sofía Castro inició hace muchos años en las redes sociales, específicamente en YouTube, en donde subía diferentes videos acerca de su vida. Sin embargo, hace poco se dio cuenta de que tenía otra pasión: la música.

La creadora de contenido estuvo en entrevista con Pulzo.

Empezó a componer hace más de tres años y hoy en día cuenta con reproducciones elevadas en las plataformas digitales.

Luego de superar una de las pruebas más difíciles de su vida, que fue recuperarse de una fuerte depresión y de haber estado internada en una clínica, la vida le está sonriendo y está logrando expresar sus emociones a través de sus canciones.

‘Ya te superé’ fue escrita hace tres años, cuando Sofía no estaba atravesando su mejor momento:

“Yo no sé por qué yo siento que eso fue como un pajazo mental, pero yo decía: ‘Yo ya superé a mi expareja, soy iluminada’. Nace la canción. La hicimos con Samo, que ha trabajado con artistas muy grandes allá en México. Entonces me dice: ‘Este es mi fuerte y a mí me encanta regional’, pero qué miedo, ¿sabes?, qué miedo porque lo tomo con mucho respeto primero, porque es de México y yo soy colombiana”.

De ahí nació la canción. A pesar de que ella nunca reveló la relación que la inspiró, por el 2020 sostenía una relación con el también creador de contenido, Zamir Villamil.

“No creo que sepa que es para él y yo tampoco le voy a decir, yo como: ‘Hola, ¿te acuerdas de mí?’. Al que le caiga el guante, que se lo achante. Igual no es tirándole nada, es más una cosa mía. Siento que no va a haber drama” terminó por decir Castro.

Además de eso, confesó que dentro de cinco años se ve haciendo más música, llenando conciertos y componiendo más.

