Uno de los programas más vistos en la televisión norteamericana es ‘America’s got talent’. El ‘reality’ que tuvo entre sus jurados a la colombiana Sofía Vergara logró récords de audiencia durante sus más recientes temporadas.

Simon Cowell acostumbró a los televidentes a tener una imagen bastante refinada y a ser uno de los mentores más estrictos dentro del concurso. Sin embargo, el también empresario de 63 años causó desconcierto en redes sociales por los aparentes cambios que tuvo en su rostro.

El jurado del ‘show’ apareció en un video invitando a los norteamericanos a que se inscribieran a las audiencias para hacer parte del programa en su temporada 2023.

El video compartido por la cuenta de Twitter @Xx17965797N muestra a Cowel con sus pómulos inflamados y hasta con sus labios más pronunciados.

🤡Simon Cowell has sparked concern from fans in a new video shared to social media on Thursday. pic.twitter.com/ncePBmmq3T

— .. (@Xx17965797N) December 1, 2022