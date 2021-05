green

Lo hizo a propósito, según dio a entender, de los mensajes que ha recibido por no haber manifestado en público, hasta ahora, su postura frente al tema coyuntural de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno Duque, la cual ha provocado diversas expresiones de protesta en todo el país desde el pasado 28 de abril.

“Yo no estoy apoyando ninguna reforma tributaria. A mí también me afecta”, mencionó Silvestre Dangond en un video que compartió el sábado en su cuenta de Instagram, donde añadió que hasta el momento no se había pronunciado públicamente pues, a su juicio, su opinión como artista no tiene la capacidad de “cambiar el rumbo de las cosas”.

Pero su mensaje, en realidad, se centró en su rechazo a los hechos violentos que se han presentado en medio de las manifestaciones del paro nacional, que este sábado completó su cuarto día consecutivo.

“Me duele que destruyamos con nuestras propias manos lo que hicimos. ¿Qué me duele? Que utilicemos la violencia como el único camino para protestar, para que se nos escuche la voz. Yo no creo que la violencia sea el mecanismo más eficaz para que nos escuchen”, enfatizó el músico guajiro (que hace algunas semanas cambió de casa y vive sin su esposa).

Acto seguido, hizo un llamado al diálogo, pues -dijo- con este “al final las cosas se terminan arreglando”. Y para ejemplificar su postura, mencionó sus discusiones conyugales.

“Yo cuando peleo con mi mujer no tengo que ponerle un dedo, no tengo que tocarle un pelo”, señaló el artista en alusión a que los problemas con su esposa no los soluciona con violencia.

“¿Por qué no buscamos otro camino para la protesta que no sea la violencia?”, recalcó.

Además, el intérprete de ‘Las locuras mías’ cuestionó a aquellos “vándalos” que, luego de participar en las jornadas de protesta, podrían contagiar con coronavirus a sus familiares y hasta causarles la muerte.

“Yo lo que no quiero es causar más división. Yo lo que quiero es unir, como uno yo a la gente con mi música, cuando los tengo en un concierto, 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos unidos cantando, tomando, bailando”, agregó el cantante (que se burló de Luisa Fernanda W hace algunos días).

