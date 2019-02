Su talento no necesita muchos adornos, y así lo dejó claro una vez más en la noche más importante de la música, que se celebró el pasado domingo en el Staples Center de Los Ángeles.

En una de sus intervenciones, Alicia Keys interpretó una mezcla de covers de diferentes artistas como Coldplay , Kings of Leon, Drake y Lauryn Hill.

En su increíble voz sonaron los éxitos de Roberta Flack’s ‘Killing Me Softly’, la canción ‘Use Somebody’, ‘Lucid Dreams’ de Juice WRLD’s, el ‘hit’ ‘In My Feelings’, ‘Boo’d Up’ de Ella Mai’s y ‘Doo-Wop (That Thing)’, además de su tema ‘Empire State of Mind’.

Varias cuentas de Twitter replicaron apartes de la aplaudida presentación de la 15 veces ganadora del gramófono dorado.

Alicia Key's transition from Drake, to Ella Mai, to Lauryn Hill was beyond amazing 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J2iKPcPcdF — Party at the Rooftop (@AtRooftop) February 11, 2019