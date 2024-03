Shakira lanzó su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, joya de la corona que muchos de sus fans estaban esperando. La producción fue presentada en Florida, Estados Unidos, espacio en donde la cantante barranquillera atendió a la prensa y reveló detalles sobre su nuevo trabajo discográfico.

La cantante colombiana no perdió la oportunidad para hablar sobre cada uno de los temas que componen el álbum, así mismo fue consultada frente al proceso de creación del mismo.

En entrevista con Vicky Dávila de Semana, Shakira confesó que su fundamento principal estaba relacionado con la idea de mostrar a una mujer liberada y adaptada a los nuevos tiempos, pues aseguró que ahora las mujeres lloran si quieren, y si no, simplemente no lo hacen.

Desde la situación que vivió la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué, ella se ha convertido en un estandarte para muchas mujeres desde la idea de superación, situación que ella resalta, pues afirma que no se ha sentido sola y sus seguidoras tampoco.

“Tantas mujeres me he encontrado por el camino en todo este tiempo y se me han acercado, me han dicho ‘gracias’. Me han abrazado y me han cogido de la mano, no me he sentido sola, pero ellas tampoco”, le dijo a Dávila.