Este 22 de marzo, Shakira conmemoró un aniversario especial en su carrera: el primer año de su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, un proyecto que marcó un hito en su vida tanto personal como profesional.

(Vea también: Shakira pidió conocer a los hijos de Antonio de la Rúa, y exesposa de él lo contó todo)

En este contexto, Shakira lanzó el video de la canción ‘Última’, que representa el cierre de esta dolorosa etapa. “Hoy que cumple un año nuestro álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, les tengo este regalo, mi video de ‘Última’, que ya saben, es una canción muy personal. Espero que les guste”, compartió la artista en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Las emociones traslucen en cada escena del video rodado en Nueva York, donde Shakira aparece sumida en una profunda tristeza. Las imágenes a lo largo del metro de Nueva York y su atuendo negro, simbolizando el luto, han provocado una conexión emotiva con sus seguidores.

Este tema no estuvo exento de dificultades para su inclusión en el álbum, pero la artista insistió en su importancia. “Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo”, contó Shakira en una entrevista previa con el New York Times.

(Vea también: Así se logró reprogramación de Shakira en Medellín: cantante tomó importante decisión)

Shakira hizo énfasis en la necesidad imperiosa de expresar este sentimiento último sobre su ruptura, lo cual también mencionó durante una entrevista con Apple Music 1: “El álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo, pero tenía esta canción que necesitaba escupir o me ahogaría. Necesito sacar esto”, reveló.

Actualmente, Shakira no solo sigue avanzando en su carrera, sino que también experimenta cambios en su vida personal. Está de gira y, según los rumores, podría haber reanudado su relación con Antonio de la Rúa, previo a su vínculo con Piqué.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.