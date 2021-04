Shakira se ha convertido en uno de los personajes más representativos de la música colombiana; sus presentaciones en importantes eventos como la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 o el Super Bowl le han otorgado relevancia y reconocimiento internacional.

Pese a su gran talento, Shakira tuvo que superar críticas y rechazos en su infancia, demostrando que su juventud no fue impedimento para cumplir sus objetivos en la industria musical.

(Vea también: Foto de perfil de Piqué en WhatsApp quedó al descubierto: es una de Shakira viejísima)

En una entrevista con 60 Minutes, la barranquillera, quien estudió en un colegio católico, explicó que su maestro no la dejó entrar al coro por el tono de su voz: “Nunca entré en el coro. Yo quería pero mi profesor no. A él no le gustaba mi forma de cantar, pensaba que era demasiado y decía que mi vibrato era muy fuerte e iba a romper la unidad del coro”.

Adicionalmente, sus compañeros de clase comparaban su voz con la de un animal: “Ellos decían que yo cantaba como una cabra porque mi vibrato era muy rápido, pero ahora esa es una de mis señales de identidad”.

(Vea también: [Video] Como una profesional; así bailaba y cantaba Shakira cuando tenía 11 años)

La barranquillera mencionó que, después de eso, llegaba triste y decepcionada a su casa, pero encontró fortaleza en su padre quien le decía: “No dejes que nadie te diga que tu vibrato no tiene valor porque es lo más importante en una cantante”. Gracias a esto, Shakira no se rindió y tomó las críticas como algo positivo.

En la siguiente publicación de Shakira se puede ver la parte de la entrevista mencionada:

Shak’s interview with @60Minutes – first shown at the beginning of this year – will be broadcast again on @CBS in the US tomorrow (Aug 16) at 7/6c.

ShakHQ pic.twitter.com/0OPfG6N0KM

— Shakira (@shakira) August 15, 2020