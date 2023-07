El famoso ‘reality’ de la televisión azteca en uno de los programas que marcan los mejores índices de audiencia y tiene a los televidentes a la expectativa de lo que está ocurriendo con los personajes que están participando allí.

Pero no todo en el programa ha sido color rosa, pues en uno de los más recientes episodios hubo una fiesta que terminó con un supuesto acto de abuso en contra de uno de los participantes.

El pasado 28 de julio, se llevó a cabo la fiesta temática de cavernícolas. A la madrugada de ese sábado, el exfutbolista peruano Nicola Porcella habría sufrido un presunto abuso por parte de Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, quienes al parecer estarían en estado de embriaguez.

Wendy y Sergio tiraron al piso a Nicola y lo despojaron de su ropa interior. Mayer procedió a destapar una crema y la aplicó sobre algunas zonas del cuerpo de su compañero, ante las risas de De Nigris. En varias ocasiones, Porcella les pidió a sus atacantes que pararan.

“No, no, no (…) ya, ya, ya no juego”, dijo Nicola Porcella en ese momento.