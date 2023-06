Durante el domingo pasado, se llevó a cabo la tercera ceremonia de eliminación en el reality show de la Cada de los Famosos, mucha era la expectativa luego de conocer a las tres nominadas, Raquel Bigorra, Ferka Quiroz y Bárbara Torres.

(Vea también: Juliana Galvis, de ‘Masterchef’, habló sobre problema con compañera: “De verdad qué hueso”)

Fue durante el ejercicio en el que cada uno de los miembros se forma detrás de la persona que personalmente quiere que se vaya, en donde se vivió mucha tensión, Ferka ya acumulaba a algún participante a sus espaldas, pero cuando fue el turno de Sergio Mayer, el juego cambio por completo; el actor no se cayó nada y le dijo que no solo no debería estar nominada, ella ya debería estar fuera de la casa, momento clave que fue aplaudido por muchos y es que la tercera eliminada no era para nada una de las favoritas del público.

Ante lo dicho por Mayer, una de las celebridades que reaccionaron fue Niurka quien es la madre de Emilio Osorio, otro de los participantes del programa, ella mencionó sentirse emocionada ante lo dicho por Sergio y celebra que Ferka ya se haya ido.

Por Dios, qué delicioso, qué musical, qué rítmico fue escuchar a Mayer. Lo disfruté a Mayer diciéndole a Ferka todo lo que le dijo, todo, todo.

Todo el mundo quería a Ferka fuera

La madre de Emilio es una figura que nunca se ha callado una opinión y muchos usuarios en redes sociales también apoyaron a la celebridad, mencionaban, que también querían a Ferka fuera de la Casa de los Famosos y celebran el hecho de que por fin haya sucedido.

Emilio Osorio, su hijo, no es tampoco uno de los favoritos a ganar el gran premio, pero su estrategia tampoco ha sido muy agresiva con nadie en particular, de hecho, parece ser bastante neutro en cuanto a tener una actitud más competitiva con sus compañeros.

Con Ferka ya son tres las eliminadas del reality show, la primera de ellas Marie Claire Harp, la segunda Sofía Rivera y la última, Ferka Quiroz; toca ver si en esta semana la gran mayoría de los nominados son hombres y por fin tenemos al primer eliminado en este sentido.

Lee También

La Casa de los Famosos se transmite las 24 horas y los siete días por medio de Vix en su plan premium, también hay resúmenes diarios que se transmiten en Canal 5 y la ceremonia de eliminación se transmite los domingos por Las Estrellas.