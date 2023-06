Poncho de Nigris quien es uno de los habitantes más polémicos de la Casa de los Famosos, ha revelado un sinfín de anécdotas a lo largo de su estadía en el complejo junto a sus compañeros, recientemente, una que le interesó mucho a los espectadores, es aquella en donde nos revela que el gran cantante mexicano, Juan Gabriel, sentía atracción hacia él.

A la plática se unió Sergio Mayer como de costumbre recordando cuando el llamado ‘Divo de Juárez’ lo invitaba a cantar y a bailar cuando este era parte de la agrupación pop Garibaldi que es, precisamente, donde Mayer se dio a conocer.

Juan Gabriel fue otro que en sus conciertos me invitaba, me quitaba la camisa y yo le bailaba tantito y me bajaba. Cuando estaba arribota en el Auditorio Nacional me habló y me dijo ‘tú ven’ y yo ‘¿Paso o no paso?’ y me dijo ‘dale, dale, dale’.