Aquí está la prueba de que si se vale soñar, me acuerdo que muchos me decían “no te queda tiempo para un traje nuevo” pero saben algo ? Eso me motivo aún más a sacar mi traje nacional adelante, por que ? Porque no tuve la oportunidad de llevar mi traje artesanal como Señorita Valle y además porque quería mostrarle al universo algo diferente y único de nuestro país. Mire al cielo y le pedí a Dios que me mandara a un ángel para que lo realizara en tan poco tiempo y como yo lo quería, que plasmara nuestro símbolo en una obra hecha a mano y que además reflejara lo que soy, una mujer alegre y descomplicada. El ángel llegó y fue @jhonmesiasofficial quien se arriesgó a hacerlo en tan solo 10 días, gracias jhoncito por soñar conmigo, por esas trasnochadas y sobretodo por aguantarme. Mi traje se empezó a realizar el 16 de Noviembre y tenía que llevármelo el 26. No fue fácil pero esto se llama cumplir lo que sueñas.GRACIAS 🌸🌷 Gracias a mi familia y a mi equipo por siempre estar ahí conmigo fue tal cual lo soñamos @vivianadelgadop @cristianriverar7 @jorgeduster @fabioariasd @jhonmesiasofficial @violeta_gasca @reinadocolombia @paticato @brannmedia (Es nuestra flor nacional la orquídea y en mi antebrazo llevo la esmeralda nuestra piedra preciosa) Logramos el peinado perfecto girl @anna_cantu💜 #missuniverse2018 #missuniverse #thailand