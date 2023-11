La artista vallenata Ana del Castillo dejó plantados a los asistentes de su concierto en el municipio de Algarrobo, Magdalena este sábado 11 de noviembre, aduciendo problemas de salud, pero después se le vio en el Parque de la Leyenda de Valledupar, acompañando al artista Silvestre Dangond.

A pesar de la intervención directa de la alcaldesa de Algarrobo Liceth Prieto y de los empresarios Luis Navas y Gary Caro, fue imposible que la artista le cumpliera a este municipio del Magdalena.

Hasta las 5 de la tarde, todo estaba en orden, de hecho el coordinador de la agrupación se comunicó con los empresarios a ultimar detalles de su presentación que traía una gran expectativa desde hace más de dos meses.

El concierto de Ana, que estaba programado para las 11 de la noche, por parte del equipo de la artista vallenata solicitan sea adelantado para las 9 de la noche, petición que fue rechazada, ya que a esa hora apenas está entrando la gente al ‘show’.

Ante la no aprobación de esta hora de presentación, el manager de Ana llama a eso de las 7 de la noche a decir que la artista está presentando un cuadro de asma y que no va a poder asistir; la alcaldesa llama directamente a su equipo a pedirles que le cumplan al pueblo, después de más de una hora intentando dar solución, la artista resuelve por regresar el anticipo y decir que no se siente bien y no se va a presentar.

Ante esta situación, los empresarios tuvieron que acudir a otro artista de talla nacional que se presentaba cerca a esta población, el Mono Zabaleta y ante todo el pueblo de Algarrobo la alcaldesa les explica que Ana por una situación de salud, ajena a la alcaldía y los empresarios, no puede asistir.

Después de todos estos percances, a eso de las 12 de la noche empiezan a circular algunos videos donde Ana del Castillo asiste a la presentación del artista Silvestre Dangond en la segunda noche de su lanzamiento en Valledupar.

De hecho, Ana había asistido la noche del viernes al mismo lanzamiento y fue subida a tarima por el artista urumitero. En las imágenes se ve a la mujer con buena energía y cantando con normalidad.

Incluso, en un momento Silvestre dice que le agradece a Ana por su presencia: “Ella fue a tocar a un pueblo cercano, a más de dos horas y llegó a acompañarme, me tocó alargar la presentación para que llegaras” lo que para muchos es una burla para el pueblo, su alcaldesa y empresarios, por que nunca llegó.

A pesar de devolver el dinero, es un público que la quería y esperaba con ansias desde hace mas de 2 meses. Ana del Castillo ya había tenido un par de situaciones parecidas, en Sabanalarga, Atlántico y en Bogotá.

