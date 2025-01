La ‘influencer’ conocida como ‘La segura’ puso en alerta a su esposo, Ignacio Baladán, luego de compartir en sus historias de Instagram un síntoma que experimenta durante su embarazo. Con un tono que mezclaba humor y preocupación, la creadora de contenido describió que siente episodios de ahogo, lo que generó inquietud tanto en su pareja como en sus seguidores.

“Me ahogo, me siento ahogada, ¿es normal sentirse tan ahogada? Hay momentos donde literalmente me dan ahogamientos”, expresó ‘La segura’, asegurando que la falta de aire se intensifica al intentar relajarse. Según comentó, la sensación de asfixia la lleva a desesperarse, aumentando su malestar.

En una de sus historias, la ‘influencer’ exageró en tono humorístico diciendo: “Me les muero, me les muero”, lo que asustó a Ignacio Baladán. ‘La segura’ compartió que su esposo, preocupado por sus palabras, le pidió que borrara esa parte del video.

“Todo empeliculado empezó a decir: ‘borra esa última parte. No me gusta que digas eso’. Y yo: ‘amor, tranquilo, no me estoy muriendo’”, relató entre risas mientras Baladán insistía en el trasfondo.