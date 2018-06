Al intentar escapar de las Tropas de Asalto de ‘Star Wars’, Vanellope entra a una habitación donde están todas las princesas de Disney: Mulán, Pocahontas, Ariel, Elsa, etcétera. Ellas intentan atacar a la niña (Cenicienta rompe su zapatilla de cristal y la amenaza), por lo que Vanellope les dice que ella también es una princesa.

Varias de ellas le hacen preguntas para saber qué clase de princesa es: “¿Tienes cabello mágico? ¿Manos mágicas? ¿Los animales te hablan? ¿Fuiste envenenada, hechizada, secuestrada o esclavizada?”.

Ante esos últimos interrogantes, Vanellope les pregunta si acaso están bien o si debe llamar a la policía. Al final, Rapunzel le hace esta pregunta:

“¿Las personas asumen que todos tus problemas se resolvieron con la llegada de un hombre grande y fuerte?”.

La pequeña responde que sí y es en ese momento que todas coinciden en que definitivamente Vanellope “¡es una princesa!”.

Aunque varios usuarios de redes han quedado fascinados al ver a todas las princesas reunidas, a algunos les pareció que Disney le aclaró la piel a Pocahontas. Frente a esto, hubo personas que manifestaron que tal vez solo se ve más blanca debido a que es una película en 3D, donde la iluminación es diferente a la que se vio en la cinta original, producida en 2D.

Estas fueron algunas críticas:

“Ella es hermosa, pero ¿por qué está tan pálida? No hay razón por la que Pocahontas tenga el mismo tono de piel que Anna” (la princesa de ‘Frozen’).

“Soy una nativa con la piel clara, pero estoy de acuerdo con que Pocahontas debería ser más oscura”.

“Muero de risa. ¡Volvieron blanca a Pocahontas! Estamos temblando”.

“Estoy enfadada porque hicieron ver a Pocahontas más blanca. Como nativa americana, ella no debería ser tan blanca”.